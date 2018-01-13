На трассе «Черкассы-Канев» произошло серьезное ДТП: 6 человек пострадали

Сегодня, 12 января на трассе столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ и Toyota.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

В результате столкновения 6 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте работали бойцы ГСЧС - извлекали пострадавших из автомобилей, а также 6 карет скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", вблизи села иска Изюмского района, произошло смертельное ДТП, к трагедии привело столкновение грузовика и "легковушки".



Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева продлил арест сотруднику сервисного центра МВД Украины Владимиру Найде, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Киеве в ноябре 2017 года. В результате столкновения трех автомобилей на улице Стеценко в Подольском районе Киева один человек погиб, еще один был травмирован.