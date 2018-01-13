На трассе «Черкассы-Канев» произошло серьезное ДТП: 6 человек пострадали
Сегодня, 12 января на трассе столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ и Toyota.
Об этом сообщает
В результате столкновения 6 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте работали бойцы ГСЧС - извлекали пострадавших из автомобилей, а также 6 карет скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", вблизи села иска Изюмского района, произошло смертельное ДТП, к трагедии привело столкновение грузовика и "легковушки".
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева продлил арест сотруднику сервисного центра МВД Украины Владимиру Найде, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Киеве в ноябре 2017 года. В результате столкновения трех автомобилей на улице Стеценко в Подольском районе Киева один человек погиб, еще один был травмирован.
По данным следствия, 35-летний ведущий специалист - администратор в региональном сервисном центре МВД Украины Владимир Найда на "Мазда-7" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП от полученных травм погиб пассажир одного из авто.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
13.01.2018 04:49
13.01.2018 04:50