Сроки запуска е-билета в Киеве будут перенесены – эксперт

Сроки запуска е-билета в общественном столичном транспорте будут перенесены.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт общественной кампании «Европатруль» Вячеслав Коновалов.

«Ни для кого новость, что министр инфраструктуры Омелян постоянно срывает все сроки внедрения электронного билета. Сейчас сроки опаздывают на год, так как е-билет должен был заработать в Украине еще в мае прошлого года. На данный момент е- билет внедрили в экспериментальном порядке в Житомире и Львове. В Суммах и Киеве только пытаются это сделать. Сроки запуска е-билета в общественном столичном транспорте будут перенесены. Он должен быть внедрен во всех видах транспорта, даже в маршрутках. Вся сложность в том, что частные маршрутные такси как хотят, так и работают»,- сказал В. Коновалов.

Эксперт уточнил, что, скорее всего, в апреле может появиться несколько экспериментальных маршрутов.

«Потом выяснится, что валидаторы постоянно ломаются, их не ремонтируют и е-билет не работает в нужном режиме»,- подчеркнул В. Коновалов.

По его словам, главная проблема состоит в стоимости внедрения е-билета.

«Первоначально говорилось о том, что внедрение е-билета в Киеве обойдется в 1,5- 2 миллиона долларов. Сейчас оказалось, что на это потребуется 15 миллионов. Жадность чиновников безгранична. Частному лицу валидатор, предусмотренный для установки в транспорте, обойдется гораздо дешевле, чем, если это будет закупаться для города. Еще один вопрос: «Кому их и куда будут ставить?» Если брать большие автобусы в Киеве , то их на линию выходит до 300 единиц, хотя по реестру числится 600. Примерно то же количество нужно поставить в трамваях и троллейбусах, но не несколько тысяч, как об этом говорят чиновники. Главное, закупить в никуда, освоить бюджет и заработать деньги, а потом говорить, что чиновники у нас не коррумпированы",- резюмировал В. Коновалов.

Напомним, в столичной горгосадминистрации сообщают, что ООО “Амрита комплексные решения” должна поставить все бортовые компьютеры и валидаторы для внедрения единого электронного билета до конца марта. Внедрить систему э-билета планируют во втором квартале 2018 года, хотя полтора месяца назад в КГГА называли более четкие сроки — апрель.

Об этом стало известно из отчета Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

В КП “Киевпастранс” отчитались, что модернизация существующей системы оплаты проезда и учета пассажиров в городском транспорте продолжается. Помимо внедрения отдельных элементов новой системы на скоростном трамвае, фуникулере, городской электричке, ведутся работы по оснащению подвижного состава наземного общественного транспорта оборудованием для осуществления расчетов за проезд электронными билетами.

В документе отметили, что победителем тендера на закупку оборудования, необходимого для внедрения э-билета в наземном пассажирском транспорте Киева , стало ООО “Амріта комплексні рішення”. По результатам аукциона, компания осуществит эти работы за 365 млн грн.

Поставку оборудования запланировано осуществить в два этапа: на первом — поставить 500 единиц комплектов технических средств автоматической оплаты проезда и 300 единиц приборов инспекции в срок до 20 декабря 2017 года; на втором — поставить 1000 единиц комплектов до 20 марта 2018 года.