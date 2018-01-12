Начальник Львовской железной дороги уволен

За последний месяц на ЛЖД произошло несколько ЧП.

Начальник Львовской железной дороги уволен
Фото: galinfo.com.ua

И.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов уволил начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Ивана Груника по результатам ревизии.

По информации LB.ua, об увольнении Груника официально уведомили работников филиала.

"Увольнять Груника нужно было раньше, так как Львовский филиал УЗ лидирует по числу поломок и пожаров на поездах", - сказал LB.ua глава общественного контроля УЗ Валерий Довгопол.

За последний месяц на Львовской железной дороге произошло несколько ЧП.

19 декабря в селе Мшана Львовской области сгорел электровоз. 7 января в Яремче Ивано-Франковской области поломался тепловоз поезда в Одессу. 10 января в селе Соль Закарпатской области сошел с рельсов грузовой поезд.


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