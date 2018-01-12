Кличко испытал один из польских трамваев PESA, закупленных Киевом в конце 2017 года

"Столичная власть делает все, чтобы передвигаться по Киеву общественным транспортом было комфортно всем".

Фото: kiev.klichko.org

Мэр Кивева Виталий Кличко проехался на одном из трамваев PESA польского производства, закупленных в рамках обновления транспортного парка столицы.

Кличко напомнил, что за прошедшие годы столица закупила почти 100 автобусов, свыше 100 троллейбусов и 45 трамваев. В конце декабря Киев получил очередную Партию современных польских трамваев PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi город получил в конце декабря прошлого года. Большинство из них уже курсирует на Борщаговской линии скоростного трамвая.

«Я очень рад сегодня представить новые трамваи.

Обновление подвижного состава транспорта - один из приоритетов для столичной власти, - отметил Кличко. - Сейчас мы едем в трамвае 5-го поколения. Он отвечает всем европейским требованиям. И такой современный транспорт, как сейчас на Борщаговской линии, должен курсировать на всех трамвайных маршрутах города », - отметил Виталий Кличко.

Чтобы запустить новые трамваи в других районах, необходимо переложить трамвайные пути. На нескольких маршрутах, по словам мэра, это будет сделано уже в этом году.

В частности, предусмотрена реконструкция трамвайной линии на Подоле, на Левом берегу, реконструкция трамвайных переездов. Мэр отметил, что именно после этого будут закупаться новые трамваи. Всего в Киеве подвижной состав трамваев - около 400 единиц.

Виталий Кличко также рассказал, что новые трамваи PESA уже начали оформлять портретами выдающихся украинцев, киевлян. В частности: Анны Киевской, Ярослава Мудрого, Сержа Лифаря, Владислава Городецкого, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой, Александра Вертинского и других. Кроме того, в каждом трамвае установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать короткий видеоролик о том или ином выдающуюся личность. «Это будет интересно и полезно как киевлянам, так и туристам. Ведь это - история нашего города », - подчеркнул Киевский городской голова. Первыми на маршрут уже выходят "Анна Киевская" и "Ярослав Мудрый".

Виталий Кличко также рассказал, чем обусловлен выбор именно трамваев польского производства. «Одна из договоренностей с польской стороной - открыть сервисный центр в Киеве , а впоследствии и собирать трамваи в столице. Это - рабочие места для киевлян, это инвестиции и это трамваи, на которых будет написано «Сделано в Киеве », - добавил мэр столицы. Кроме того, отметил он, из Львова в Киев должны были поступить закупленные трамваи, однако сроки их поставки постоянно меняются. «Они уже должны были ездить по Киеву , но мы все еще ждем, когда же эти трамваи прибудут в столицу», - сказал Киевский городской голова.

Виталий Кличко также отметил, что ежедневно пассажиропоток на Борщаговской линии скоростного трамвая составляет 160 тысяч человек. Сейчас продолжается капитальный ремонт станций на этой линии.

Резюмируя, мэр отметил, что столичная власть делает все, чтобы передвигаться по Киеву общественным транспортом было комфортно всем, в том числе маломобильным группам населения. Например, в 2016 году было установлено 18 подъемников для маломобильных групп населения на 5-х станциях Борщаговской линии скоростного трамвая. Кроме того, в прошлом году был проведен тендер на закупку подъемников для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В 2017 году уже установлено 2 комплекта подъемников на ст. «Полевая».

Также предусмотрены средства на разработку технико-экономического обоснования продления Борщаговской линии скоростного трамвая до Дворца спорта. В частности, в планах строительство 9 новых станций скоростного трамвая.