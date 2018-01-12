"Укравтодор" определил основные направления ремонта дорог в 2018 году

Дорожники планируют продолжить работы на главных маршрутах.

"Укравтодор" определил основные направления ремонта дорог в 2018 году
Фото: Владислав Мусиенко

"Укравтодор" определил основные направления ремонта дорог в 2018 году.

На сайте государственного агентства сообщается, что будут продолжаться работы на основных коридорах: GО Highway (Рава-Русская - Умань; Умань - Одесса, Одесса - Николаев), М-03 (Киев - Харьков - Должанский), М-05 (Киев - Одесса), М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), Н-08 (Борисполь - Запорожье), Н-31 (Днепр - Решетиловка).

Отдельное внимание "Укравтодор" собирается уделить дорогам на востоке Украины: Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 на участке Харьков - Славянск - Краматорск, Р-07 Чугуев - Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса - Рени (с обходом Рени), Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

В Западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ровно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства международных финансовых организаций начнется реконструкция северного обхода Житомира, реконструкция GO Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны - Полтава.

Накануне Кабинет министров утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы стоимостью 322,6 млрд гривен (в т.ч. 176 млрд грн - бюджетные). Она предусматривает улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог, поступление дополнительных средств от транзитных автоперевозок, широкое использование экспортного и логистического потенциала, снижение себестоимости перевозок.


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