Пятизвездочный тюнинг: Tesla Model S облачилась в бронь (ВИДЕО)

Пятизвездочный тюнинг: Tesla Model S облачилась в бронь (ФОТО, ВИДЕО)

Американская компания Armormax создала самый быстрый бронированный автомобиль в мире на базе электромобиля Илона Маска Tesla Model S.

Об этом сообщает ПРАЙМ, передает «Экономическая правда».

Как сообщает Armormax, новый бронеэлектрокар стал тяжелее исходного авто только на 250 кг. Весит бронированная машина 2 289 кг.

Насколько именно изменились динамические характеристики Tesla Model S - компания не сообщает.

Напомним, электромобиль способен ускоряться с места до 96 км/ч за 2,3 секунды, максимальная скорость ограничена показателем в 250 км/час. Максимальный запас хода электрокара на одном подзаряде превышает 400 км.

Кузов нового транспортного средства усилили особым волокном, благодаря чему он может выдерживать попадания в корпус пуль, выпущенных из огнестрельного крупнокалиберного оружия. Такому усилению подверглись крыша, двери, пол и стойки Tesla Model S.

Отмечается также, что специалисты смогли добиться повышения прочности кузова автомобиля за счет ламинированного синтетического волокна, а также особого баллистического сплава, который до этого подвергался термической обработке.

Окна Tesla Model S были оснащены многослойным оргстеклом и ламинированным поликарбонатом. Эксперты компании пояснили, что они полностью отказались от стали при бронировании машины.

Напомним, первый бюджетный электрокар Tesla Model 3 сошел с конвейера на заводе компании в Фримонте, Калифорния летом 2017.




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