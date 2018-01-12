Ford «зарядил» кроссовер Edge.
Спортивное подразделение Ford Performance представил свой первый кроссовер. Им стал заряженный вседорожник Edge с привычной для марки приставкой ST.
«Шестерка» объемом 2,7 литра снабжена двойным турбонаддувом. Она выдает 340 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Двигателю ассистирует 8-ступенчатый автомат и полноприводная трансмиссия. О самом интересном – динамических характеристиках – Ford пока умалчивает. Вероятно, они станут известны в понедельник, когда откроется моторшоу в Детройте, где и будет официально представлена машина.
Мощным мотором особенности Ford Edge ST не ограничиваются. Внедорожник отличают 21-дюймовые диски и оригинальный обвес кузова. В комплектацию включены спортивные передние кресла с улучшенной боковой поддержкой, подрулевые лепестки управления КПП, усиленные тормоза, перенастроенная выхлопная система и спортивная подвеска.
Стандартный Ford Edge можно купить в США с моторами мощностью 248 (2.0 EcoBoost), 284 (3.5 V6) или 319 (2.7 V6 EcoBoost) сил. Что касается ST-версий, то они пока есть только у хэтчбеков Fiesta и Focus.
У модели появилась спортивная версия ST.
Кирилл Малышев. Фото Ford.
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