Из-за пьяных пассажиров самолет Ryanair совершил внештатную посадку в Испании (ВИДЕО)
Самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в испанском Сантандере из-за двух пьяных пассажиров на борту, которые вели себя крайне агрессивно.
Об этом сообщает издание
Пассажирский лайнер следовал из ирландской столицы Дублин в город Аликанте. Самолет вынужден был аварийно сесть в Сантандере в связи с тем, что на борту находились двое "конфликтных" пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.
После того, как самолет совершил вынужденную посадку, силовики вывели двух дебоширов, а лайнер продолжил следовать маршруту.
Напомним, ранее сообщалось, самолет, на борту которого находились 52 пассажира и четыре члена экипажа, совершил посадку в международном аэропорту Белфаста без переднего шасси.
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