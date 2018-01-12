Суд продлил арест сотрудника сервисного центра МВД, устроившего смертельное ДТП в Киеве

Досудебное следствие продолжается.

Фото: trud-ost.ru

Шевченковский районный суд Киева продлил до 11 марта арест сотрудника сервисного центра Министерства внутренних дел Владимира Найды, подозреваемого в совершении повлекшего гибель человека дорожно-транспортного происшествия в Киеве .

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба прокуратуры Киева .

"Шевченковский суд Киева поддержал ходатайство столичной прокуратуры и продлил на 2 месяца срок содержания под стражей для 35-летнего водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие на ул. Стеценко в Киеве ", - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним 13 ноября 2017 года, находясь за рулем автомобиля Mazda-7, администратор регионального сервисного центра МВД не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП от полученных травм пассажир Mitsubishi погиб на месте происшествия, а 62-летний водитель другой иномарки госпитализирован с телесными повреждениями.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.