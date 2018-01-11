BMW 8-Series сфотографировали без камуфляжа.

Предвестника возрожденного купе восьмой серии баварцы показали весной прошлого года на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Зная привычку BMW не слишком менять внешность машины, превращая концепт в товарный вариант, все были уверены, что двухдверка изменится лишь в нюансах. Так оно и вышло.

BMW 8-Series сфотографировали без камуфляжа.
BMW 8-Series сфотографировали без камуфляжа.

Официальных фотографий автомобиля пока нет. Однако шпионские снимки, опубликованные в соцсети Instagram пользователем wilcoblok, позволяют достаточно подробно рассмотреть машину спереди, сзади и даже изнутри. Бросается в глаза нестандартное для нынешних BMW оформление центральной консоли. Возможно, с «восьмерки» начнется переход марки на новый дизайн интерьера.

На корме видны шильдики: 850i и xDrive. «Семерку» BMW с аналогичным обозначением везет двигатель V8 4.4 отдачей 450 л.с. С учетом того, что даже для представительского седана это не топовый вариант (есть еще 609-сильный BMW M760Li), спорткупе явно получит и более мощные версии.

Представители марки уверены: их детище настолько поразит всех роскошью, что поднимет планку сегмента на новый уровень. Когда состоится мировая премьера, пока неизвестно. Возможно, это произойдет уже в начале марта на Женевском автосалоне. Напомним, что второй важный дебютант BMW, большой кроссовер X7, тоже уже успел засветиться без камуфляжа.


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