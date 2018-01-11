В одесских маршрутках дорожает проезд

Проезд в маршрутках Одессы подорожает с понедельника, 15 января.

Соответствующие объявления появились сегодня в автобусах, сообщает Думская .

Как отмечается, одна поездка, вне зависимости от расстояния, будет стоить 7 грн.

Ранее в мэрии заявляли, что повышение тарифов на проезд в маршрутных такси необходимо для приведения отрасли в соответствие с рыночными условиями.

По словам директора департамента транспорта Александра Илько, по сравнению с Киевом , Днепром, Харьковом, Киевом Одесса имеет самую большую среднюю длину маршрута, но при этом самые низкие тарифы.

Так, в этих городах стоимость проезда в маршрутках колеблется от 4 до 7 гривен, в то время как в Одессе – 5 гривен.

"Стоит отметить, что за минувшие два года стоимость горючего возросла на 55%, а газа – на 46%. Расходные материалы также подорожали. Мы должны понимать, что, подняв цену за проезд, качество перевозок не улучшится", — заявил Илько.

При этом в муниципалитете считают приоритетным для города развитие электротранспорта. Количество маршруток на дорогах будет постепенно сокращаться.

По мнению Илько, маршрутные автобусы должны быть вспомогательным видом транспорта.

"Мы будем корректировать маршрутную сеть, где-то сокращать, особенно это касается дублирующих маршрутов", — отметил он.

Напомним, исполком Львовского городского совета повысил стоимость проезда в общественном транспорте до 5 гривен за поездку.