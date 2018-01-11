«Антонов» займется перевозкой комплектующих для американской компании SpaceX

Украинская компания "Антонов" обратилась в министерство транспорта США с просьбой разрешить внеплановый перелет грузового самолета AN-124-100 «Руслан» из Лос-Анджеласа во Флориду.

Об говорится в заявке, которая содержится на американском информационном сайте авиаперевозок Daily Airlines Filings, передает « Укринформ ».

«Компания «Антонов» представляет заявку на применение чрезвычайного исключения в соответствии с §40109 (g) и §41703 (с) 49 раздела Кодекса законов США с тем, чтобы позволить «Антонову» осуществить односторонний грузовой чартерный перелет для транспортировки крупногабаритных ракетных комплектующих», - отмечается в документе.

Речь идет о транспортировке части головного обтекателя ракеты из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилле или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида для компании «SpaceX». Перелет запланирован в период с 10 по 13 января.

Габариты и вес груза, которые составляют 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны. «Невозможность доставить этот груз до даты примерно 11 января 2018 повлечет дополнительные последствия, которые негативно повлияют на запланированные стартовые миссии SpaceX. Такой результат был бы чрезмерно вредным и дорогим для SpaceX и клиентов», - говорится в заявке.

Напомним, что в понедельник, 8 января, компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma. Назначение спутника хранится в секрете.