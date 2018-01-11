Рождественское ДТП с грузовиком и «скорой» в Запорожье: появилось видео столкновения
В сети появилась запись момента аварии в центре Запорожья, когда грузовик протаранил карету "скорой" помощи, в которой находился пациент.
Ролик опубликован запорожским порталом 061.ua.
Стоит напомнить, что авария произошла в ночь на 7 января, на перекрестке проспекта Металлургов и Соборного.
Врачи транспортировали пациента в больницу, когда грузовик выехал на красный свет и спровоцировал столкновение.
К счастью, обошлось без серьезных ранений: врачи вызвали еще одну машину "скорой" помощи, чтобы госпитализировать больного.
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