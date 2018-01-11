В Киеве нетрезвый подполковник полиции "влетел" на автомобиле в столб - СМИ

В Киеве недалеко от Соломенской площади автомобиль Daewoo Nexia с подполковником полиции за рулем врезался в столб.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Водитель двигался на большой скорости по ул. Митрополита Василия Липкивского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, "вылетел" с проезжей части и врезался в электроопору. Водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа, бойцы ГСЧС.

По данным издания " Киев Оперативный", водителем, который попал в ДТП, оказался подполковник национальной полиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления Эдуард Регеда.

"У него все признаки сильного алкогольного опьянения, он сбежал из больницы", - пишет издание.