В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4

бензин

С 1 января 2018 г. в Украине вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, запрещающее оборот бензинов и ДТ стандарта Евро-4.

Запрет предусматривает любые торговые операции с топливом стандарта Евро-4. Соответствующая норма прописана в утвержденном правительством Техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам, сообщает enkorr.

Напомним, стандарт Евро-4 допускает содержание серы в бензинах и ДТ не более 50 ppm. Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы – 10 ppm.

За 11 месяцев 2017 г. в Украину было поставлено около 240 тыс. т белорусского ДТ Евро-4 при общем импорте ДТ за этот период 4,8 млн т. В 2017 г. импорт ДТ Евро-4 осуществлялся также и через порты (точные данные об объеме отсутствуют).

Одним из крупнейших импортеров белорусского ДТ Евро-4 в 2017 г. была компания «Альянс Ойл Трейдинг». «У нас был терм-контракт на поставку ДТ стандарта Евро-4, в середине декабря он был закрыт», – отметили в компании.

Напомним, ПАО «Укргаздобыча» перешла на производство топлива стандарта Евро-5 еще во второй половине 2016 г., Кременчугский НПЗ – в начале 2017 г.


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