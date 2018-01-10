Boeing установил мировой рекорд по продажам самолетов

В 2017 году авиастроительная компания получила заказов от клиентов общей стоимостью $134,8 млрд.

Boeing установил мировой рекорд по продажам самолетов
Boeing

Американская авиастроительная корпорация Boeing установила мировой рекорд поставок самолетов за год - 763 самолета в 2017 году.

Об этом сообщает компания Boeing.

"Boeing уже шестой год подряд выпускает больше коммерческих самолетов, чем любой другой производитель, и установил рекорд в отрасли, поставив 763 самолета в 2017 году, что обусловлено высоким уровнем производства лидеров рынка - самолетов модели 737 и 787" - говорится в сообщении.

Так, в 2017 году корпорация увеличила объем производства самолетов популярной модели 737 до 47 судов в месяц.

Как отмечается, за прошлый год компания получила 912 заказов от клиентов общей стоимостью $134,8 млрд. В частности, Boeing обязался поставить 5864 тыс. новых самолетов, что равно примерно семи годам производства.

В 2016 году американская корпорация Boeing поставила 748 гражданских самолетов, в то время как в 2015 году этот показатель составил 762 судна.


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