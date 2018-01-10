Автомобиль на газу взорвался во время заправки в Шостке (ФОТО)

Пострадали три человека.

Утром 10 января на газозаправочной станции в Шостке (Сумская область) взорвался легковой автомобиль Chery Amulet.

Фото: sumy.dsns.gov.ua

Пресс-служба местного облуправления ГосЧС сообщила, что взрыв произошел около 8:34 во время заправки газового баллона. Травмы получил 50-летний оператор АЗС, его забрала с места происшествия бригада экстренной медицинской помощи. Позже в больницу обратились еще двое пострадавших - мужчины 1957 и 1996 года рождения.

В салоне автомобиля никого не было.

Спасатели ГосЧС, которые прибыли на место, обнаружили подтекание топливного бака автомобиля, смыли струей воды последствия разлива и подставили емкость для сбора остатков топлива. В 11:20 эвакуатор отбуксировал автомобиль в безопасное место.

Фото: sumy.dsns.gov.ua
Фото: sumy.dsns.gov.ua


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