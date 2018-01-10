Wizz Air начнет летать со Львова в Дортмунд с 26 марта

Wizz Air начнет летать со Львова в Дортмунд с 26 марта

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) перенесла запуск авиарейса "Львов - Дортмунд" с 21 мая на 26 марта 2018 года.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передают Українські Новини.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Цена билета составит от 35 евро в одну сторону.

Напомним, лоукост Wizz Air отложил открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллин.

Лоукостер Wizz Air разрешил бронировать билеты без указания имени пассажира.

Также ранее в Wizz Air рассказали о проблемах развития лоукост-перевозок в Украине.




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