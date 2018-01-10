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Wizz Air начнет летать со Львова в Дортмунд с 26 марта Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) перенесла запуск авиарейса "Львов - Дортмунд" с 21 мая на 26 марта 2018 года. Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, передают Українські Новини . Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Цена билета составит от 35 евро в одну сторону. Напомним, лоукост Wizz Air отложил открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллин. Лоукостер Wizz Air разрешил бронировать билеты без указания имени пассажира. Также ранее в Wizz Air рассказали о проблемах развития лоукост-перевозок в Украине.

golos.ua

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