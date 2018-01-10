Иранский нефтяной танкер у побережья Китая взорвался

Судьба 31 члена команды до сих пор неизвестна.

Иранский нефтяной танкер у побережья Китая взорвался
Фото: dw/picture alliance

Иранский нефтяной танкер, который с 6 января был охвачен огнем из-за аварии у берегов Китая, взорвался.

Об этом сообщает DW.

"На борту иранского танкера, который 6 января столкнулся с грузовым кораблем в Восточно-Китайском море и с того времени горел, в среду, 10 января, произошел взрыв", - говорится в публикации со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным Министерства транспорта Китая, судьба 31 члена команды до сих пор неизвестна, обнаружено тело только одного человека.

Напомним, 6 января иранский нефтяной танкер Sanchi, шедший под флагом Панамы, столкнулся с китайским грузовым кораблем, который должен был доставить зерно из США в Китай. На борту танкера, который перевозил 136 тыс. тонн нефти из Ирана в Южную Корею, находились 30 иранцев и двое граждан Бангладеш. Китайское судно не получило никаких повреждений, которые могли бы представлять угрозу его безопасности, а экипаж из 21 человека был спасен.

Нефтяной танкер, принадлежащий иранской национальной компании NITC, загорелся, а его груз вытек в море. Столкновение произошло приблизительно в 300 километрах к востоку от Шанхая.

Это уже вторая авария танкеров NITC за последние два года. 2016 года иранский супертанкер столкнулся с контейнеровозом у побережья Сингапура.


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