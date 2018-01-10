В Эгейском море сухогруз из Сьерра-Леоне столкнулся с роSSийским десантным кораблем
Ущерб, нанесенный роSSийскому кораблю, будет возмещать Сьерра-Леоне.
Большой десантный корабль "Ямал" из РоSSии 30 декабря столкнулся с сухогрузом из Сьерра-Леоне в Эгейском море.
Об инциденте сообщило Минобороны РФ, передает "Интерфакс".
"Ямал" двигался из Средиземного моря в оккупированный Россией Севастополь, а сухогруз "Орка-2" - из Египта в Турцию. Никто не пострадал, роSSийский десантный корабль получил несильные повреждения.
Его фотографии после прибытия в порт опубликовал паблик "ВКонтакте", посвященный Военно-морскому флоту РоSSии. В конце декабря "Ямал" доставлял груз в Сирию. Во время столкновения с сухогрузом он возвращался обратно.
Инцидент произошел по вине сухогруза, уточнил начальник информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев. "Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных Правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон роSSийского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо", - рассказал Трухачев.
Он добавил, что роSSийская сторона после инцидента с сухогрузом составила и нотариально заверила морской протест, в котором изложила все обстоятельства происшествия. Предполагается, что ущерб, нанесенный роSSийскому кораблю, будет возмещать Сьерра-Леоне.
Напомним, что в ноябре в Персидском заливе сломался один из самых современных боевых кораблей Британии.
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