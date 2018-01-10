В Тернополе водители маршруток устроили забастовку

В Тернополе водители маршруток устроили забастовку

В Тернополе в среду, 10 января, водители маршрутных такси объявили забастовку из-за введения электронной оплаты проезда.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"Их не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности "работать" с наличными. Ведь после полноценного введения электронной системы оплаты за проезд станет точно известно, сколько людей с льготами воспользовались общественным транспортом и сколько за это средств должен возместить городской совет перевозчикам", — говорится в сообщении.

В мэрии Тернополя считают такие действия со стороны перевозчиков шантажом и пригрозили им штрафами и расторжением контрактов.

Забастовка привела к транспортному коллапсу. На улицах выезжают только единичные социальные автобусы и переполненные троллейбусы. В результате многим жителям города приходилось скидываться на такси, чтобы как-то добраться на работу.

Водители маршруток требуют повышения стоимости проезда для всех пассажиров до 6 грн.

Напомним, ранее сообщалось, протест владельцев машин на еврономерах в Киеве на сегодняшний день не несет серьезной опасности для власти.


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