Грузовой поезд сошел с рельсов в Закарпатской области

На месте происшествия работает спецтранспорт.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Закарпатской области
Фото: mukachevo.net

В селе Соль Великоберезнянского района Закарпатской области грузовой поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Авария случилась около пяти часов утра - с рельсов съехали и опрокинулись два последних вагона. Причина случившегося неизвестна.

Сейчас на месте работает спецтранспорт, чтобы вернуть вагоны на рельсы.

Фото и видео происшествия опубликовал в Фейсбуке пользователь Юрий Цибик.

Фото: mukachevo.net

Напомним, в апреле прошлого года под Мариуполем сошел с рельсов грузовой состав.


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