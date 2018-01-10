Новостей.COM ⇒ Транспорт

Грузовой поезд сошел с рельсов в Закарпатской области На месте происшествия работает спецтранспорт. Фото: mukachevo.net В селе Соль Великоберезнянского района Закарпатской области грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает Мukachevo.net. Авария случилась около пяти часов утра - с рельсов съехали и опрокинулись два последних вагона. Причина случившегося неизвестна. Сейчас на месте работает спецтранспорт, чтобы вернуть вагоны на рельсы. Фото и видео происшествия опубликовал в Фейсбуке пользователь Юрий Цибик. Фото: mukachevo.net Напомним, в апреле прошлого года под Мариуполем сошел с рельсов грузовой состав.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.