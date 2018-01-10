Грузовой поезд сошел с рельсов в Закарпатской области
На месте происшествия работает спецтранспорт.
В селе Соль Великоберезнянского района Закарпатской области грузовой поезд сошел с рельсов.
Об этом сообщает Мukachevo.net.
Авария случилась около пяти часов утра - с рельсов съехали и опрокинулись два последних вагона. Причина случившегося неизвестна.
Сейчас на месте работает спецтранспорт, чтобы вернуть вагоны на рельсы.
Фото и видео происшествия опубликовал в Фейсбуке пользователь Юрий Цибик.
Напомним, в апреле прошлого года под Мариуполем сошел с рельсов грузовой состав.
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10.01.2018 12:27