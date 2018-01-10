Появилось видео, как женщина провезла на капоте патрульного во Львове

Полицейского забрала скорая, у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Полиция опубликовала видео с камер наблюдения во Львове, на котором женщина-водитель автомобиля Peugeot с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и полкилометра провезла его на капоте.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.

Как сообщалось, 7 января днем на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. Женщина-водитель отказалась предъявлять документы и внезапно женщина нажала на педаль газа и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом сбила другого патрульного и повезла его на капоте около 500 метров.

Автомобиль вскоре нашли на улице Княгини Ольги. Личность нарушительницы установили. Это 26-летняя женщина, ранее неоднократно нарушавшая правила дорожного движения. В 2015 году она уже попадала в новостные сюжеты.