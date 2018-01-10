Появилось видео, как женщина провезла на капоте патрульного во Львове

Полицейского забрала скорая, у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Полиция опубликовала видео с камер наблюдения во Львове, на котором женщина-водитель автомобиля Peugeot с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и полкилометра провезла его на капоте.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.

Как сообщалось, 7 января днем на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. Женщина-водитель отказалась предъявлять документы и внезапно женщина нажала на педаль газа и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом сбила другого патрульного и повезла его на капоте около 500 метров.

Автомобиль вскоре нашли на улице Княгини Ольги. Личность нарушительницы установили. Это 26-летняя женщина, ранее неоднократно нарушавшая правила дорожного движения. В 2015 году она уже попадала в новостные сюжеты.

Напомним, в Киеве в ночь на 31 декабря преследования Мерседеса закончилось повреждением шести автомобилей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника
В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
Киевский Tram-Train с Троещины до Караваевых Дач обойдется в $160-200 млнКиевский Tram-Train с Троещины до Караваевых Дач обойдется в $160-200 млн
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Жительница Львова прокатила патрульного полкилометра на капотеЖительница Львова прокатила патрульного полкилометра на капоте
В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)В Китае снег парализовал автомагистрали: водители мерзнут в пробке более суток (ВИДЕО)
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)
Между Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщениеМежду Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщение
В Швейцарии ураган «Элеонор» сорвал с путей вагон поезда (ВИДЕО)В Швейцарии ураган «Элеонор» сорвал с путей вагон поезда (ВИДЕО)
Пассажир Ryanair вылез через аварийный люк (ВИДЕО)Пассажир Ryanair вылез через аварийный люк (ВИДЕО)
В Киеве водитель едва не задавил полицейского на тротуаре Крещатика (ВИДЕО)В Киеве водитель едва не задавил полицейского на тротуаре Крещатика (ВИДЕО)
В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)
Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)Автомобиль влетел в остановку в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости