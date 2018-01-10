Водители маршруток в Тернополе не вышли на работу

Забастовка связана с запуском электронной оплаты проезда.

Фото: te.20minut.ua

В Тернополе утром 10 января большинство маршрутных автобусов не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда.

Местное издание "20 минут" пишет, что на улицах выезжают только единичные социальные автобусы и переполненные троллейбусы. В результате многим жителям города приходилось скидываться на такси, чтобы как-то добраться на работу.

В мэрии Тернополя забастовку сочли шантажом.

"Водители частных маршруток организовывали забастовку из-за введения в Тернополе европейской модели функционирования общественного транспорта. Их не устраивает, что после введения электронной системы оплаты за проезд, они лишены возможности «работать» с наличными. Ведь после полноценного введения электронной системы оплаты за проезд станет точно известно, сколько людей с льготами воспользовались общественным транспортом и сколько за это средств должен возместить городской совет перевозчикам", - утверждается на сайте горсовета.

Мэрия предупредила, что может ввести санкции на бастующих перевозчиков вплоть до расторжения договоров.

Проезд в маршрутках Тернополя с 2 января составляет 5 гривен при условии наличного расчета и 4 гривны при оплате "Карточкой тернополянина". Получить ее могут лица, которые проживают в Тернополе, зарегистрированы здесь или официально работают в городе.