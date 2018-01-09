В Харьковской области открыли движение по мосту, демонтированному 10 лет назад

Путепровод стал шире и длиннее.

В Харьковской области открыли движение по мосту, демонтированному 10 лет назад
Фото: ХОГА

На трассе Харьков-Ахтырка в Харьковской области сегодня открыли движение по вновь построенному Губаревскому путепроводу, который соединил две области – Харьковскую и Сумскую, сообщает сайт ХОГА.

Новый путепровод шире и длиннее предыдущего: 9,5 метров в ширину, 55 метра длиной и может выдерживать нагрузку в 40 тонн. Он оборудован пешеходными переходами в обе стороны. Для безопасности движения железнодорожного транспорта и возможности увеличения скорости поездов был расширен подмостовой габарит – опоры моста установлены на расстоянии 4 метра от ж/д полотна. Срок эксплуатации сооружения – 50 лет.

С 2007 года Губаревский путепровод, построенный в 1962 году, признан аварийным, движение было запрещено, все конструкции моста демонтировали. Новый маршрут через с. Полковую Никитовку на 7 км удлинял путь, который не предназначался для интенсивного использования, в т.ч. большегрузами, и к концу 2016 был изношен. Трасса Р-46 Харьков-Ахтырка одна из самых интенсивных в Харьковской области: в сутки тут проходит более 20 тыс. автомобилей.

Губаревский путепровод стал третьим крупным инженерным объектом, по которому открыто движение, и который входит в Областную программу восстановления искусственных сооружений с 2017 года (ее финансирование идет за счет средств «дорожного эксперимента», инициированного Президентом Украины Петром Порошенко в рамках реформы децентрализации).

Кроме путепровода возле пос. Губаревка, в программу также вошли мост через Северский Донец в Изюме (сдан в эксплуатацию в конце августа 2017 года, по нему проходит стратегическая дорога М-03 «Киев - Харьков - Довжанский», обеспечивающая основную связь с зоной АТО) и путепровод вблизи Песочина на въезде в областной центр, полноценное движение по которому открыто в первых числах января 2018 (нагрузка - более 40 тыс. автомобилей в сутки). По всем трем объектам строительство и капитальный ремонт были проведены менее чем за год.

На своей странице в Facebook глава Харьковской ОГА Юлия Светличная поблагодарила руководство государства за поддержку Харьковской области. «Губаревский путепровод. Был разрушен полностью. Движения не было десять лет, с 2008 года. Сегодня строительство завершено. Децентрализация в действии, благодарю Президента и правительство за поддержку региона. Движение восстановлено», – написала Светличная.


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