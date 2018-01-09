Израильская авиакомпания отказалась от лоукост-тарифов на рейсе «Киев-Тель-Авив»
Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоукост-тарифов на рейсе «Киев-Тель-Авив».
Об этом сообщает специализированный ресурс
"Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоукост-концепции UP на авиарейсах «Киев-Тель-Авив» и по другим направлениям и о переводе всех европейских маршрутов на новую модель перевозок", - говорится в сообщении.
Продажа билетов по новым тарифам начнется с 30 апреля, а полеты по новой концепции начнут выполняться с 15 октября 2018 года.
Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса Lite, Classic и Flex. Также будет возвращен бизнес-класс на рейсы, которые сейчас выполняются по концепции UP, не предусматривающей бизнес-класс.
Lite предусматривает бесплатную перевозку только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозку багажа необходимо будет заплатить дополнительно.
Classic помимо бесплатных опций тарифа Lite включает бесплатный выбор места, перевозку одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмены при оплате штрафа.
Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.
C 2014 года El Al летает из Тель-Авива в Киев, Будапешт, Прагу, Берлин и Ларнаку по лоу-кост концепции UP. Она предусматривает, что самые дешевые билеты эконом-класса включают только перевозку ручной клади. Перевозка багажа, питание, выбор места, регистрация в аэропорту оплачиваются отдельно. Бизнес-класс на таких рейсах отсутствует.
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09.01.2018 13:34