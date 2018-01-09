Израильская авиакомпания отказалась от лоукост-тарифов на рейсе «Киев-Тель-Авив»

Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоукост-тарифов на рейсе «Киев-Тель-Авив».

Об этом сообщает специализированный ресурс avianews.com .

"Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоукост-концепции UP на авиарейсах «Киев-Тель-Авив» и по другим направлениям и о переводе всех европейских маршрутов на новую модель перевозок", - говорится в сообщении.

Продажа билетов по новым тарифам начнется с 30 апреля, а полеты по новой концепции начнут выполняться с 15 октября 2018 года.

Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса Lite, Classic и Flex. Также будет возвращен бизнес-класс на рейсы, которые сейчас выполняются по концепции UP, не предусматривающей бизнес-класс.

Lite предусматривает бесплатную перевозку только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозку багажа необходимо будет заплатить дополнительно.

Classic помимо бесплатных опций тарифа Lite включает бесплатный выбор места, перевозку одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмены при оплате штрафа.

Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.