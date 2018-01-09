Mercedes X-Class получил первый тюнинг.

Пикап Mercedes X-Class был представлен в прошлом году и сразу вызвал немалый интерес. Это вполне логично: не каждый год концерн Daimler представляет машину в принципиально новом для себя сегменте. Было ожидаемо и то, что новинку не обойдут вниманием специалисты по тюнингу.

На выставке автотуристической индустрии Caravan, Motor, Touristik (CMT) Mercedes покажет пару концептуальных кемперов на базе X-класса. Их построили в сотрудничестве с двумя известными в отрасли фирмами. Первая, Tischer, производит съемные жилые модули для пикапов. Вторая, VanEssa, занимается интегрированными кухнями для машин.

Жилой отсек имеет ширину 150 сантиметров и высоту до 200 сантиметров. Крайне скромные по меркам автокемперов размеры грузовой площадки «икса» не помешали разместить в модуле кровать, кухню с плитой на три конфорки, три кресла, складной умывальник, поворотный унитаз и ванную комнату (с душем!).

Mercedes X-Class получил первый тюнинг.

Второй автомобиль для проживания в нем не приспособлен, зато может стать настоящим героем пикника. Под крышкой грузового кузова, выполненной из тика (им же застилают палубы яхт) спрятан выдвижной блок в составе полнофункциональной кухни, холодильника, ящиков для хранения посуды и продуктов. Готовка в таком по комфорту и удобству мало отличается от работы на домашней кухне.

Стоимость машин не сообщается. Производитель явно прощупывает рынок на предмет потенциального интереса в разных сегментах.


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