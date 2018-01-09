Киевское метро за год перевезло 498 млн пассажиров

Самая загруженная станция столицы - "Лесная".

Киевское метро за год перевезло 498 млн пассажиров
Фото: facebook.com/kyivmetro

В 2017 году Киевский метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров. Это на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте предприятия.

Самой загруженной станцией была "Лесная" на красной ветке. За год ею воспользовались 21,4 млн человек. Меньше всего пассажиров было на станции "Днепр" на этой же ветке - 986,5 тыс. пассажиров.

В целом красная ветка перевезла 208,1 млн человек.

Пассажиропоток на синей ветке составил 172,6 млн человек. Больше всего - на "Минской" (17 млн), меньше всего - на "Почтовой площади" (4,3 млн).

Пассажиропоток на зеленой ветке составил 117,7 млн человек. Больше всего - на "Лукьяновской" (14,6 млн) и "Позняках" (14,1 млн), меньше всего - на "Красном хуторе" (1,6 млн).

Напомним, что в проект Генплана Киева заложены еще две ветки метро: от Жулян до Троещины и от площади Шевченко до Дарницкого вокзала.

В целом предполагается, что в течение 20 лет реально увеличить протяженность линий столичного метрополитена с 66 до 130 километров (с 51 до 100 станций), продлить три существующие линии на 15 километров, построить четвертую и пятую линии метро.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника
Полиция поймала водителя, который сбил мать с ребенком в ШепетовкеПолиция поймала водителя, который сбил мать с ребенком в Шепетовке
В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
Киевский фуникулер закроют на полгодаКиевский фуникулер закроют на полгода
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
Блок рекламы


Похожие новости
Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажировГлавный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров
Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)
В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть со 100-метровой высотыВ Перу автобус с пассажирами упал в пропасть со 100-метровой высоты
В Китае запустили беспилотное метроВ Китае запустили беспилотное метро
В столичных «Жулянах» авиарейс на Анкару задержали из-за кошки одного из пассажировВ столичных «Жулянах» авиарейс на Анкару задержали из-за кошки одного из пассажиров
Киевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночьКиевское метро будет работать на три часа дольше в новогоднюю ночь
На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)
В Одессе пьяная чиновница «летела» в Nissan со скоростью 120 километров в час (ФОТО, ВИДЕО)В Одессе пьяная чиновница «летела» в Nissan со скоростью 120 километров в час (ФОТО, ВИДЕО)
На украино-словацкой границе 7-километровая очередь в направлении УкраиныНа украино-словацкой границе 7-километровая очередь в направлении Украины
В Мининфраструктуры хотят продлить метро до аэропорта БориспольВ Мининфраструктуры хотят продлить метро до аэропорта Борисполь
Последние новости
Подгружаем последние новости