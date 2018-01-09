Киевское метро за год перевезло 498 млн пассажиров

Самая загруженная станция столицы - "Лесная".

Фото: facebook.com/kyivmetro

В 2017 году Киевский метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров. Это на 2,8% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщается на сайте предприятия.

Самой загруженной станцией была "Лесная" на красной ветке. За год ею воспользовались 21,4 млн человек. Меньше всего пассажиров было на станции "Днепр" на этой же ветке - 986,5 тыс. пассажиров.

В целом красная ветка перевезла 208,1 млн человек.

Пассажиропоток на синей ветке составил 172,6 млн человек. Больше всего - на "Минской" (17 млн), меньше всего - на "Почтовой площади" (4,3 млн).

Пассажиропоток на зеленой ветке составил 117,7 млн человек. Больше всего - на "Лукьяновской" (14,6 млн) и "Позняках" (14,1 млн), меньше всего - на "Красном хуторе" (1,6 млн).

Напомним, что в проект Генплана Киева заложены еще две ветки метро: от Жулян до Троещины и от площади Шевченко до Дарницкого вокзала.

В целом предполагается, что в течение 20 лет реально увеличить протяженность линий столичного метрополитена с 66 до 130 километров (с 51 до 100 станций), продлить три существующие линии на 15 километров, построить четвертую и пятую линии метро.