Новый G-Class: первые фото внешности.

Концерн Daimler уже успел раскрыть некоторые данные о новом поколении «Гелендевагена», а также представить фирменные снимки интерьера. Но вот снаружи автомобиль до сих пор видели только в камуфляже.

Новый G-Class: первые фото внешности.

За неделю с лишним до официальной премьеры внедорожника в сети оказались фирменные снимки G-класса, но обнародованные не самим производителем. Стиль «Гелендевагена» не поменялся. Новое поколение можно распознать лишь по иным пропорциям кузова: он стал шире и длиннее, что позволило сделать салон просторнее и комфортнее.

Указатели поворотов на передних крыльях стали ниже, фары получили светодиодную начинку, изменившую их орнамент. Отметим более современные стеклоочистители (у прежнего «гелика» они мало отличались от тех, что стояли на «Жигулях») и округлые корпуса зеркал заднего вида. А вот при взгляде сзади распознать свежее поколение модели действительно нелегко: принципиально новых элементов тут нет.

Новый G-Class: первые фото внешности.

Попутно концерн Daimler раскрыл еще немного подробностей о машине. Спереди у «Гелендевагена» появилась подвеска на двойных рычагах, сзади – многорычажка. Дорожный просвет вырос с 235 до 241 миллиметра, величина преодолеваемого брода – с 600 до 700 миллиметров. Управляющая электроника получила особый режим работы G-Mode. Он активируется автоматически, если владелец задействует все три блокировки дифференциалов и понижающую передачу.

Официальный публичный показ Mercedes G-Class состоится на моторшоу в Детройте.

Новый G-Class: первые фото внешности

Внедорожник станет одной из главных премьер моторшоу в Детройте, которое открывается буквально на днях.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Mercedes-Benz.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
В Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляскойВ Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляской
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)Партия самого дешевого в мире авто прибыла в Украину (ВИДЕО)
Киевский фуникулер закроют на полгодаКиевский фуникулер закроют на полгода
Блок рекламы


Похожие новости
Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)
Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком (ФОТО)Грузовик столкнулся с тепловозом в Кропивницком (ФОТО)
ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)
Между Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщениеМежду Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщение
На Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и ШвециюНа Новый год пьяный норвежец съездил на такси в Данию и Швецию
В Одессе водитель со смертельной дозой алкоголя в крови на внедорожнике протаранил Smart (ФОТО)В Одессе водитель со смертельной дозой алкоголя в крови на внедорожнике протаранил Smart (ФОТО)
На столичной Русановке внедорожник оказался в клумбе после погони с полицией (ФОТО)На столичной Русановке внедорожник оказался в клумбе после погони с полицией (ФОТО)
Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости