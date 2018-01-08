Новый G-Class: первые фото внешности.

Концерн Daimler уже успел раскрыть некоторые данные о новом поколении «Гелендевагена», а также представить фирменные снимки интерьера. Но вот снаружи автомобиль до сих пор видели только в камуфляже.

За неделю с лишним до официальной премьеры внедорожника в сети оказались фирменные снимки G-класса, но обнародованные не самим производителем. Стиль «Гелендевагена» не поменялся. Новое поколение можно распознать лишь по иным пропорциям кузова: он стал шире и длиннее, что позволило сделать салон просторнее и комфортнее.

Указатели поворотов на передних крыльях стали ниже, фары получили светодиодную начинку, изменившую их орнамент. Отметим более современные стеклоочистители (у прежнего «гелика» они мало отличались от тех, что стояли на «Жигулях») и округлые корпуса зеркал заднего вида. А вот при взгляде сзади распознать свежее поколение модели действительно нелегко: принципиально новых элементов тут нет.

Попутно концерн Daimler раскрыл еще немного подробностей о машине. Спереди у «Гелендевагена» появилась подвеска на двойных рычагах, сзади – многорычажка. Дорожный просвет вырос с 235 до 241 миллиметра, величина преодолеваемого брода – с 600 до 700 миллиметров. Управляющая электроника получила особый режим работы G-Mode. Он активируется автоматически, если владелец задействует все три блокировки дифференциалов и понижающую передачу.

Официальный публичный показ Mercedes G-Class состоится на моторшоу в Детройте.

Внедорожник станет одной из главных премьер моторшоу в Детройте, которое открывается буквально на днях.