В Черниговской области на островке принудительного снижения скорости перевернулся автомобиль

Водитель поздно заметил препятствие.

В Черниговской области в селе Ивановка на островке принудительного снижения скорости перевернулся автомобиль. Водитель выложил видео аварии 7 января в одной из фейсбук-групп Чернигова.

На видео видно, что водитель поздно заметил препятствие на дорог. В результате он наехал левыми колесами на грязную часть дороги перед островком, потом резко выкрутил руль и ушел в занос, завершившийся переворотом.

"Как бы задумка снизить скорость хорошая, но сори, едешь из Киева, после знака "Ивановка" начинаешь снижать скорость. Понятно, что до 50 км/час за 150 метров скорость никто не сбросит. Передо мной едет другое авто с той же скоростью, из-за которого я не вижу островка и знака посреди дороги и ожидаю нормальную дорогу... Этот островок поставили пару недель назад, там уже все усеяно обломками. Он создан для уменьшения ДТП, но по факту - наоборот", - написал он в комментарии.

Другие комментаторы разделились во мнении. Одни считают, что виновен сам водитель, другие - что островок представляет опасность.

Эта шикана появилась в рамках реализации инициативы "Укравтодора" по замедлению траффика на въездах в населенные пункты. Существует четыре основных типа ограничителей: подъем части дороги, создание поворота (например, круговая развязка или шикана), сужение дороги, частичное или полное перекрытие проезда. "Укравтодор" пошел по пути создания шикан.

Село Ивановка находится на оживленной трассе Киев - Чернигов. Почти на всем протяжении это четырехполосная дорога, но перед Черниговом сужается до двух полос.


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