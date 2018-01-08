Двухэтажный автобус с пассажирами сгорел на трассе в Венесуэле
В Венесуэле в воскресенье, 7 января, произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире.
Об этом сообщает El Nacional.
Двухэтажный пассажирский автобус компании PeliExpress столкнулся на трассе с грузовиком, после чего оба транспортных средства сгорели дотла. В результате ДТП не менее семи человек погибли, еще 40 пострадали.
По информации местной полиции, количество жертв может вырасти.
Напомним, ранее в Мексике микроавтобус с моста упал в водохранилище. Тогда погибли девять человек, еще семь были ранены.
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