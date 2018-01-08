Жительница Львова прокатила патрульного полкилометра на капоте

У полицейского диагностировали перелом руки, ушибы и ссадины.

В воскресенье около 13:00 жительница Львова за рулем Peugeot 208 наехала на одного патрульного, а потом прокатила на капоте второго. Об этом случае сообщила пресс-служба львовских патрульных.

Женщину остановили на улице Генерала Чупринки, где она выехала на встречку трамвая. Инспекторы заметили у женщины признаки наркотического опьянения, после чего она неожиданно начала движение. От удара один патрульный отлетел в сторону, а второй упал на капот.

Женщина поехала по улице Чупринки, свернула на Захаревича, а потом - на Котляревского. Здесь она сбросила патрульного с капота и умчалась. Полицейский получил перелом руки, у него также диагностировали ушибы и ссадины.

Автомобиль вскоре нашли на улице Княгини Ольги.

Личность нарушительницы установили. Это 26-летняя женщина, ранее неоднократно нарушавшая правила дорожного движения. В 2015 году она уже попадала в новостные сюжеты.

Автомобиль забрали на штрафплощадку.