Самолеты-разведчики США несколько часов следили за оккупантами Крыма и Донбасса
В воскресенье, 7 января, два американских летательных аппарата провели разведку над Украиной и Черным морем. За траекторией их полета могли наблюдать в режиме онлайн все желающие.
Новость передает Час Пик со ссылкой на Твиттер-аккаунт CivMilAir.
На обнародованных картах видно, что дальний беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе, затем направился в сторону Приднестровья. После этого беспилотник пролетел над оккупированным Крымом, обогнул его с юга и обследовал побережье Краснодарского края РоSSии, долетев почти до Сочи.
Также Крым стал объектом внимания морского разведчика P-8A Poseidon. Особенно долго самолет кружил у западного побережья полуострова.
Ранее сообщалось, что в РоSSии замахнулись на пол-Украины из-за слов о советской оккупации.
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