В воскресенье, 7 января, два американских летательных аппарата провели разведку над Украиной и Черным морем. За траекторией их полета могли наблюдать в режиме онлайн все желающие.

Новость передает Час Пик со ссылкой на Твиттер-аккаунт CivMilAir.

На обнародованных картах видно, что дальний беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе, затем направился в сторону Приднестровья. После этого беспилотник пролетел над оккупированным Крымом, обогнул его с юга и обследовал побережье Краснодарского края РоSSии, долетев почти до Сочи.

Также Крым стал объектом внимания морского разведчика P-8A Poseidon. Особенно долго самолет кружил у западного побережья полуострова.

Ранее сообщалось, что в РоSSии замахнулись на пол-Украины из-за слов о советской оккупации.