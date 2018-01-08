Новые штрафы за нарушение ПДД еще не начали действовать, - МВД

полиция

Министерства внутренних дел Украины заявило, что изменения в правила дорожного движения, предусматривающие резкий рост штрафов за нарушения, еще не вступили в силу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Обращаем внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Новая система штрафов еще не начала действовать», — подчеркнули в МВД.

Отметим, напомним, изменения коснулись ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, введения видеофиксации нарушений дорожного движения, Порядка выдачи удостоверения водителя, размера штрафов за некоторые нарушения, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

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В МВД также напомнили, что уже работает новый Порядок выдачи удостоверения водителя. Теперь первое удостоверение в сервисных центрах МВД будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное в случае, если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено три и более административных правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не больше двух, или вообще не было — гражданин обменивает временное свидетельство на постоянное.

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МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более, чем на 50 км/час. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления – он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение – 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40 800 гривен.

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