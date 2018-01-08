Стало известно, как будет выглядеть первый электромобиль Infiniti
Компания Infiniti опубликовала изображение концептуального седана под названием Q Inspiration, мировая премьера которого состоится в середине января на моторшоу в Детройте.
Об этом сообщает
Автомобиль дает преставление о том, в какой стилистике будут выполнены будущие модели марки.
Это первый прототип Infiniti, который разработан под руководством нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, ранее занимавшего аналогичную должность в BMW. По его словам, новые автомобили бренда получат более "мускулистые и сбалансированные" черты кузова, в которых будут преобладать плавные линии.
Детальной информации о концепте Q Inspiration пока нет. Ранее предполагалось, что это может быть предвестник электрической модели Infiniti, о которой компания объявила в сентябре прошлого года. Для этой машины подготовят новое шасси, никак не связанное с платформой Nissan Leaf последнего поколения.
В серию электрический автомобиль запустят в 2019 году. Некоторые зарубежные СМИ предполагают, что подобная машина может получать индекс Q45.
Напомним, ранее сообщалось, в Государственной фискальной службе (ГФС) подсчитали, сколько могут стоить автомобили, оснащенные электрическими двигателями, после отмены налога на их ввоз.
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