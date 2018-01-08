Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

Диспетчеры американского аэропорта имени Джона Кеннеди ограничивают число прибывающих в Нью-Йорк пассажирских самолетов из-за сокращения пропускной способности воздушной гавани и необходимости обслужить пассажиров отбывающих рейсов. Ограничения работы аэропорта вызванные снегопадом.

Об этом сообщила 6 января администрация воздушной гавани, информирует УНН.

“Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси старательно взаимодействует с Федеральным авиационным управлением,авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. Это будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество секций, чтобы справиться с завалом необслуженных рейсов, накопившиеся по мере восстановления графика авиасообщение после бури в четверг”, - уточнила в своем Twitter администрация аэропорта штата Нью-Йорк.

Она предупредила пассажиров о необходимости выезжать в воздушную гавань раньше. Это обусловлено пробками на подъезде к аэропорту. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе воздушной гавани температура воздуха опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375.

Напомним, ранее сообщалось, в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсонастолкнулись два самолета, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.




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