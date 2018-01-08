Стало известно, какой транспорт предпочитают киевляне

За январь — ноябрь 2017 года городским электрическим транспортом перевезено 717,2 млн пассажиров, что на 3% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева , передает УНН .

“Городским электрическим транспортом в январе — ноябре 2017 года перевезено 717,2 млн пассажиров (103% к уровню января — ноября 2016 года)”, — говорится в сообщении.

При этом, автобусами по всем видам сообщений за 11 месяцев прошлого года перевезено 285 млн 368,7 тыс. пассажиров, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Автобусами предприятий за указанный период перевезено 255 млн 752,1 тыс. пассажиров, что на 0,3% больше, чем за январь — ноябрь 2016 года.

В целом, пассажирооборот за отчетный период составил 3334,1 млн.пас.км, что на 8,1% больше по сравнению с январем — ноябрем 2016 года, из них предприятиями-перевозчиками выполнено 3082 млн.пас.км, что на 8,2% больше уровня аналогичного периода 2016 года.