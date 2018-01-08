Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)

Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)

Автомобиль Audi врезался в Ford, столкнувшись с ним на ступеньках для пешеходов, поблизости от внешнего входа в метро на станции метро «Сырец» в Киеве.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Курьезное ДТП заметили рано утром 7 января. Вероятнее всего, машины столкнулись ночью и без водителей.

На верхней площадке, откуда съехало Audi, расположена стоянка для автомобилей. Вероятно, речь идет о некорректной парковке.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве на Большой Окружной дороге столкнулись две иномарки, после чего одна из них перевернулась.




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