Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)

Автомобиль Audi врезался в Ford, столкнувшись с ним на ступеньках для пешеходов, поблизости от внешнего входа в метро на станции метро «Сырец» в Киеве .

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Курьезное ДТП заметили рано утром 7 января. Вероятнее всего, машины столкнулись ночью и без водителей.

На верхней площадке, откуда съехало Audi, расположена стоянка для автомобилей. Вероятно, речь идет о некорректной парковке.