Два автомобиля в Киеве столкнулись на лестнице перед входом в метро (ФОТО)
Автомобиль Audi врезался в Ford, столкнувшись с ним на ступеньках для пешеходов, поблизости от внешнего входа в метро на станции метро «Сырец» в Киеве.
Об этом сообщает сообщество
Курьезное ДТП заметили рано утром 7 января. Вероятнее всего, машины столкнулись ночью и без водителей.
На верхней площадке, откуда съехало Audi, расположена стоянка для автомобилей. Вероятно, речь идет о некорректной парковке.
Напомним, ранее сообщалось, в Киеве на Большой Окружной дороге столкнулись две иномарки, после чего одна из них перевернулась.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
08.01.2018 03:24
08.01.2018 05:14