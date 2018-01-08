Южанина предложила растаможку "евроблях" со скидкой 70-75%

После этого гражданам Украины могут вообще запретить пользоваться такими автомобилями.

Южанина предложила растаможку "евроблях" со скидкой 70-75%
Фото: Макс Требухов

Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина считает, что для урегулирования ситуации с автомобилями с иностранной регистрацией Украине стоит пойти по молдавскому пути. То есть применить понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога на машины, которые уже ввезены из-за рубежа.

Об этом она сказала в интервью "Новому времени".

"Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране. Точно так же и мы можем подойти к этому вопросу… Ни в коем случае нельзя делать такую акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25–30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступенек, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", – сказала она.

При этом она считает, что в будущем гражданам Украины стоит вообще запретить пользоваться такими автомобилями.

"Мы должны придерживаться абсолютно всех европейских и международных обязательств, которые мы взяли на себя. У нас точно должны быть и транзит, и временный ввоз. Но, конечно, с ограничением для тех лиц, которые могут пользоваться таким автомобилями. То есть таможенный режим временного ввоза предоставляется нерезиденту, въезжает в Украину не более, чем на год. Передача в управление автомобиля гражданину Украины априори невозможна. Такие же ограничительные меры установлены сейчас и в Молдове, и в Беларуси. Полиция имеет право останавливать такой автомобиль и может транспортировать его до границы Украины. Именно потому, что он будет нарушать таможенные правила", – заявила нардеп.

Напомним, что автомобили на еврономерах стали одним из трендов украинской повестки 2017 года. В прошлом году их владельцы несколько раз перекрывали движение в центре Киева с требованием легализации.

В сентябре протестующие подписали меморандум о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Она обязалась разработать законопроект, по которым уже ввезенные в Украину авто могли бы встать на учет. По словам Южаниной, переход на украинские номера обойдется фактическим владельцам нерастаможенных автомобилей в 1000-1400 евро.


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