В правительстве снова заговорили о невозможности понизить акцизы на растаможку машин на еврономерах
В Украине нужно применить понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога на автомобили с иностранной регистрацией, которые уже ввезены из-за рубежа.
Об этом в интервью
"На самом деле, автомобилей на еврономерах в стране очень много. Это не есть хорошо. Эти автомобили нарушили не только таможенные правила, но и нарушают безопасность на дорогах. Довольно часто такие автомобили нарушают правила дорожного движения. И делают это заметно с такой особой страстью. У нас точно должен быть и режим транзита, и временного ввоза, но, конечно, с ограничениями
Более того, большая часть таких автомобилистов даже не имеют страхования гражданской ответственности. То есть вообще не несут никакой ответственности на дороге. Проблемы с этим никуда не исчезли, а наоборот проблема обострилась, ведь таких автомобилей стало значительно больше за последнее время. Поэтому с этим надо что-то делать", - сказала она.
Она отметила, что нельзя отменить существующие в Украине налоги и сборы без оснований.
"Все пошлины и налоги в Украине имели и имеют на то экономическую подоплеку. Делать просто так ничего вообще нельзя в экономике. На все нужно иметь расчеты, просчеты по всем вопросам. Мы должны понять и получить от Министерства экономики выводы относительно того, какое экономическое будущее в нашей автомобилестроительной отрасли. Также мы должны получить от Ассоциации городов, от других министерств, связанных с расчетами, данные по пропускной способности наших дорог. То есть реальное количество автомобилей, тот объем, который могут выдержать наши дороги. Такие расчеты делаются во всех европейских странах", – сказала депутат.
Южанина также подчеркнула, что исходя из таких расчетов уже устанавливают дополнительные ограничения, которые сейчас не видны в целом по стране.
"Нам часто приводят данные, опираясь на опыт стран Евросоюза, мол, там существуют нулевые ставки на акциз, отсутствуют какие-либо налоги при ввозе автомобилей. Но мы знаем о том, какой высокий экологический налог там существует для автомобилей, которые доходят до определенного возраста. Я уверена, надо искать свое решение для Украины и оно должно быть точно не таким, как хотелось бы одной стороне. Оно должно быть точно компромиссным", - сообщила она.
Вместе с тем, депутат отметила, что хотела бы, чтобы Украина пошла путем, которым прошли наши соседи, которые имели такую ??же проблему: "Та же Республика Беларусь имела большое количество автомобилей на литовской регистрации и смогла решить эту проблему несколько лет назад. Республика Молдова тоже решает эту проблему. Эта страна применила понижающий коэффициент к действующим ставкам акцизного налога и всех других налогов, установленных в стране, которые были и которые есть".
"Передача в управление автомобиля с иностранной регистрацией гражданину Украины – априори невозможна. Так точно и мы можем подойти к этому вопросу. Я передала все эти материалы активистам, для того чтобы они могли ознакомиться, разобраться и понять это. Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устроит ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше. Но точно ни в коем случае нельзя делать такую ??акцию по амнистии, то есть позволить растаможить автомобиль за бесценок.
Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент. Например, они заплатят 25-30% от установленной ставки акцизного налога. Но с учетом тех ступеней, которые у нас сейчас есть по ставке акцизного налога в зависимости от возраста автомобиля", - сказала политик.
В то же время, по словам Южаниной, в будущем стоит придерживаться норм законодательства.
Напомним, ранее сообщалось, Минэкономразвития опубликовало таблицу, которая регламентирует уровень ставок ввозной пошлины Украины, то есть растаможка автомобилей. Эти нормы будут применяться в 2018 году к импорту товаров из Европейского союза, в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС, сообщил портал “
Для легковых автомобилей Соглашением предусмотрен переходный период длительностью семь лет. За это время ставки ввозной пошлины постепенно будут сокращаться до нуля.
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