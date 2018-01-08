Полицейские на авто Prius пересекли двойную сплошную и спровоцировали ДТП в Одессе

На 5-й станции Фонтана в Одессе столкнулись полицейский автомобиль ToyotaPrius и Chevrolet.

Об этом сообщают Новости Одессы со ссылкой на соцсети.

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Безопасный город», правоохранители пытались на служебном авто пересечь двойную сплошную.

Пострадавших в результате ДТП нет.

«По факту дорожной аварии с участием патрульного авто составлены все необходимые материалы, по результатам виновный будет привлечен к ответственности», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.