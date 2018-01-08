Полицейские на авто Prius пересекли двойную сплошную и спровоцировали ДТП в Одессе
На 5-й станции Фонтана в Одессе столкнулись полицейский автомобиль ToyotaPrius и Chevrolet.
Об этом сообщают
Судя по фотографиям, опубликованным в группе «Безопасный город», правоохранители пытались на служебном авто пересечь двойную сплошную.
Пострадавших в результате ДТП нет.
«По факту дорожной аварии с участием патрульного авто составлены все необходимые материалы, по результатам виновный будет привлечен к ответственности», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Напомним, 6 января, под Киевом произошло ДТП с участием бензовоза. ДТП с участием бензовоза произошло возле населенного пункта Глеваха, в сторону Одессы. В ДТП обошлось без пострадавших.
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