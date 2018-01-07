В Запорожье в "скорую" с пациентом врезался грузовик
Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись фура и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом со ссылкой на медиков и полицию сообщает местный сайт 061.ua.
ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборной и проспекта Металлургов. В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести - их забрали в больницу.
По словам председателя профсоюза медиков Анатолия Сидоренко, в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу. На перекрестке грузовик поехал на красный свет, из-за чего и произошло столкновение. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного.
Напомним, ранее под Киевом водитель микроавтобуса сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся
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07.01.2018 13:10