В Запорожье в "скорую" с пациентом врезался грузовик

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

В воскресенье, 7 января, на центральном проспекте Запорожья столкнулись фура и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом со ссылкой на медиков и полицию сообщает местный сайт 061.ua.

Фото: 061.ua

ДТП произошло на перекрестке проспекта Соборной и проспекта Металлургов. В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести - их забрали в больницу.

По словам председателя профсоюза медиков Анатолия Сидоренко, в 1:35 его коллеги-медики везли пациента в больницу. На перекрестке грузовик поехал на красный свет, из-за чего и произошло столкновение. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного.

Фото: 061.ua
Фото: 061.ua

Напомним, ранее под Киевом водитель микроавтобуса сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся


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