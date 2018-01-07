Столкновение у берегов Китая: весь экипаж танкера погиб

Столкновение у берегов Китая: весь экипаж танкера погиб

Авария произошла в субботу вечером у восточного побережья Китая в субботу вечером.

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и загорелся после столкновения с китайским судном. Об этом сообщил журналистам начальник Управления по связям с общественностью министерства нефти Ирана Касра Нури.

Все находившиеся на грузовом судне люди (21 человек) были спасены. Операция по поиску и спасению экипажа танкера продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, в результате столкновения танкера судном пропали без вести 32 члена экипажа танкера, включая 30 иранцев и двух граждан Бангладеш.

По данным китайского агентства новостей Синьхуа, танкер зарегистрирован в Панаме, а судно - в Гонконге. Они столкнулись около 8:00 по местному времени в субботу в 160 милях к востоку от китайского побережья.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляскойВ Шепетовке автомобиль сбил женщину с коляской
На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)На Одесчине ракетный катер открыл огонь по судну-нарушителю (ФОТО)
Киевский фуникулер закроют на полгодаКиевский фуникулер закроют на полгода
В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей В Макеевке пьяный водитель с гранатами и на роSSийских номерах сбил четырех людей
"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине"Ланос" утратил позицию самого продаваемого авто на рынке б/у в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
32 моряка пропали после столкновения нефтяного танкера с грузовым судном у побережья Китая32 моряка пропали после столкновения нефтяного танкера с грузовым судном у побережья Китая
В Финляндии погиб украинский летчикВ Финляндии погиб украинский летчик
Более 10 человек погибли в ЮАР после столкновения поезда с грузовикомБолее 10 человек погибли в ЮАР после столкновения поезда с грузовиком
В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)В Италии шесть человек погибли в результате аварии бензовоза (ВИДЕО)
В Перу разбился автобус, погибли 25 человек В Перу разбился автобус, погибли 25 человек
Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)В Коста-Рике разбился самолет, погибли все пассажиры и пилоты (ФОТО)
В Австралии легкомоторный самолет рухнул в реку, 6 человек погибло В Австралии легкомоторный самолет рухнул в реку, 6 человек погибло
В Кении автобус столкнулся с грузовиком: погибли 30 человек, 16 получили травмыВ Кении автобус столкнулся с грузовиком: погибли 30 человек, 16 получили травмы
Последние новости
Подгружаем последние новости