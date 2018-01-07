32 моряка пропали после столкновения нефтяного танкера с грузовым судном у побережья Китая
21 члена экипажа из грузового судна удалось спасти/
Вблизи восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали. Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN".
Зарегистрирован в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.
Отмечается, что нефтяной танкер после столкновения загорелся, и 32 члена экипажа, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести. 21 члена экипажа из грузового судна удалось спасти.
Ведется поисково-спасательная операция.
Напомним, ранее в Китае 12 моряков пропали после столкновения двух грузовых судов.
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Транспорт
07.01.2018 03:17