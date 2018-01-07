32 моряка пропали после столкновения нефтяного танкера с грузовым судном у побережья Китая

21 члена экипажа из грузового судна удалось спасти/

Вблизи восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали. Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает телеканал "CGTN".

Фото: news.cgtn.com

Зарегистрирован в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.

Отмечается, что нефтяной танкер после столкновения загорелся, и 32 члена экипажа, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести. 21 члена экипажа из грузового судна удалось спасти.

Ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее в Китае 12 моряков пропали после столкновения двух грузовых судов.


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