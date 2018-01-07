Швейцарские авиакомпании задолжали пассажирам более 80 млн евро
С задержками или отменами рейсов в швейцарских аэропортах за год столкнулись около 276 000 пассажиров. Всем им положена компенсация.
По данным портала AirHelp, любой пассажир, чей рейс был задержан, может претендовать на компенсацию, размер которой может достигать 600 евро. Специалисты сайта подсчитали сумму, которую швейцарские авиаперевозчики задолжали своим клиентам.
Как пишет издание
Впрочем, в рейтинге пунктуальности, составленном специалистами AirHelp, аэропорты Швейцарии занимают средние позиции. Хуже всего представлены британские аэропорты: Гатвик на 7-ом, Манчестер на 75-ом и Станстед на 72-ом месте. Лучшим среди европейских по соблюдению составленного расписания вылетов стал аэропорт Мюнхена.
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07.01.2018 01:36