Швейцарские авиакомпании задолжали пассажирам более 80 млн евро

С задержками или отменами рейсов в швейцарских аэропортах за год столкнулись около 276 000 пассажиров. Всем им положена компенсация.

По данным портала AirHelp, любой пассажир, чей рейс был задержан, может претендовать на компенсацию, размер которой может достигать 600 евро. Специалисты сайта подсчитали сумму, которую швейцарские авиаперевозчики задолжали своим клиентам.

Как пишет издание Le Matin , с задержкой или отменой рейса в аэропортах страны с начала этого года столкнулись 276 000 человек. Если бы им всем выплатили компенсацию по действующим правилам, они бы получили в совокупности 98 млн франков.

Впрочем, в рейтинге пунктуальности, составленном специалистами AirHelp, аэропорты Швейцарии занимают средние позиции. Хуже всего представлены британские аэропорты: Гатвик на 7-ом, Манчестер на 75-ом и Станстед на 72-ом месте. Лучшим среди европейских по соблюдению составленного расписания вылетов стал аэропорт Мюнхена.