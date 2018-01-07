Toyota разработала третью версию своего беспилотного Lexus

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Исследовательский институт Toyota (TRI) разработал третью версию опытового беспилотного автомобиля на базе Lexus LS 600hL.

Автомобиль будет представлен на выставке CES 2018, сообщает TechCrunch.

Компании, занимающиеся разработками в области беспилотных автомобилей, зачастую проектируют первые испытательные автомобили, не обращая внимания на внешний вид машин. Однако впоследствии разработчики, как правило, подбирают более подходящие по размеру датчики, находят более удачные места их расположения и используют различные декоративные накладки, скрывающие электронику. Такая «маскировка» улучшает аэродинамику автомобиля, защищает датчики от повреждения и приближает машину по внешнему виду к серийным экземплярам.

Компания Toyota уже некоторое время работает с собственными опытовыми беспилотными автомобилями. Первый тестовый Lexus был представлен на выставке CES 2013, а в 2017 году компания показала вторую версию.

Теперь специалисты Toytoa представили третью версию опытового автомобиля на базе Lexus LS 600hL. Большая часть датчиков убрана или в аэродинамический короб на крыше, или закрыта обтекаемыми крышками. Установленный на автомобиле панорамный лидар обеспечивает круговой обзор (вторая версия могла «смотреть» лидаром только вперед), также с четырех сторон кузова установлены дополнительные лидары для сканирования на расстояниях до 200 метров — это поможет автомобилю лучше распознавать небольшие препятствия вблизи.

Источник: N+1


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