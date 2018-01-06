ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)

ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)

Все пассажиры и члены экипажа Boeing были экстренно эвакуированы, никто не пострадал.

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, сообщается на странице аэропорта в Twitter.

Согласно сообщениям, инцидент произошел у Терминала 3.

В авиакомпании WestJet  сообщили, что направлявшийся в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву»  столкнулся с самолетом компании Sunwing. Во втором самолете пассажиров не было, именно на нем началось небольшое возгорание.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа Boeing были экстренно эвакуированы. Никто из них не пострадал.




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