ЧП в аэропорту Торонто: у терминала столкнулись два самолета, один из них загорелся (ФОТО, ВИДЕО)
Все пассажиры и члены экипажа Boeing были экстренно эвакуированы, никто не пострадал.
В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, сообщается на странице аэропорта в Twitter.
Согласно сообщениям, инцидент
В авиакомпании WestJet
Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа Boeing были экстренно эвакуированы. Никто из них не пострадал.
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