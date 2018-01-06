Между Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщение

Между Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщение

Между Казахстаном и Узбекистаном после 17-летнего перерыва частично возобновилось прямое автобусное сообщение.

Об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области Нурлана Байгута.

С 5 января автобусы курсируют между столицей Узбекистана Ташкентом и городом Шымкент на юге Казахстана.

Автобус будет пересекать казахско-узбекскую границу по упрощенной процедуре. Ежедневно между двумя городами будет курсировать 15 автобусов. Расстояние между ними составляет 140 километров.

Отметим, что все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 году из-за напряженности в отношениях между тогдашним президентом Узбекистана Исламом Каримовым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, в ночь на 4 января в Киеве на Лесном проспекте автобус сбил женщину, которая переходила улицу вне пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, в Киеве на проспекте Лобановского  автомобиль Peugeot, за рулем которого находилась девушка, сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.




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