Между Казахстаном и Узбекистаном впервые за 17 лет появилось автобусное сообщение

Между Казахстаном и Узбекистаном после 17-летнего перерыва частично возобновилось прямое автобусное сообщение.

Об этом сообщает " Радіо Свобода " со ссылкой на главу управления пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области Нурлана Байгута.

С 5 января автобусы курсируют между столицей Узбекистана Ташкентом и городом Шымкент на юге Казахстана.

Автобус будет пересекать казахско-узбекскую границу по упрощенной процедуре. Ежедневно между двумя городами будет курсировать 15 автобусов. Расстояние между ними составляет 140 километров.

Отметим, что все пассажирские перевозки между странами были разорваны в 2000 году из-за напряженности в отношениях между тогдашним президентом Узбекистана Исламом Каримовым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Напомним, в ночь на 4 января в Киеве на Лесном проспекте автобус сбил женщину, которая переходила улицу вне пешеходного перехода.