В Украине рынок подержанных авто вырос в три раза

По итогам 2017 года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке составило 59% на 41% соответственно.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром .

Первичный рынок подержанных легковых автомобилей в Украине в 2017 году вырос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом – до 56 744 единиц.

Отмечается, что наибольшим спросом в минувшем году пользовались автомобили европейского происхождения, лидером которых стал Renault, возглавляя рейтинг семь месяцев года. По итогам года продано 10 451 авто этой марки, большинство которых пришлось на модель Megane (7 816).

На второй строке годового рейтинга автомобили Volkswagen – шестикратного лидера за 2017 год. Всего зарегистрировано 10 068 авто этой немецкой марки, самой популярной моделью которой стал Passat (4 688 единиц).

Автомобили Skoda, на протяжении года стабильно удерживающие третье место, зарегистрированы в количестве 6 768 единиц, а бестселлером стала Octavia (3 638 единиц).

Четвертая позиция весь год была занята маркой Opel, в итоге зарегистрировано 4,494 б/у авто, а наиболее покупаемой стала Opel Astra (1902 единиц).

Nissan, несмотря на ослабление позиций к концу года (в ноябре и декабре – седьмое место), в результате смогла удержаться в пятерке лидеров с показателем 2 924 авто. Большинство зарегистрированных б/у Нисанов – электромобиль Leaf (2008 единиц).

Также сообщается, что в декабре на учете было поставлено 6,435 тысяч подержанных авто, что составило 41% общего количества первичных регистраций. А по итогам всего года соотношение новых и подержанных легковых автомобилей на первичном рынке также составило 59% на 41% соответственно.

Напомним, объем таможенного оформления подержанных авто в январе-октябре 2017 года вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 56 тысяч единиц.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

"За 10 месяцев этого года на таможенную территорию Украины было импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджет 17,4 млрд гривен таможенных платежей. Из них 56 тыс. - бывших в употреблении транспортных средств, по импорту которых оплачено 4,3 млрд гривен таможенных платежей", - сообщили в пресс-службе.