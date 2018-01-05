В Швейцарии ураган «Элеонор» сорвал с путей вагон поезда (ВИДЕО)
В Швейцарии ураган сорвал с рельсов пассажирский поезд, в результате чего восемь человек получили ранения.
Об этом сообщает
Авария произошла в центральном регионе страны возле курортного города Ленк. Всех пострадавших доставили в больницу: семерых человек с легкими травмами - каретами скорой помощи, одного - с помощью вертолета.
Порывы ветра достигают почти 200 км/ч вблизи города Люцерн.
Швейцарская метеорологическая служба выдала предупреждения о сильном шторме для большей части страны. Многие дороги закрыты, пассажирские паромы были остановлены в некоторых районах, и несколько воздушных рейсов были отменены.
Напомним, на европейские страны обрушился мощный ураган "Элеонор". Ранее сообщалось о гибели трех человек.
«Элеонор», четвертый зимний шторм в Европе с декабря, переместился на континент в среду после сокрушительной атаки на Великобританию и Ирландию. 4 января ураган «Элеонор» в Великобритании оставил без электроэнергии десятки тысяч домов и вызвал хаос в сфере транспорта.
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05.01.2018 12:09